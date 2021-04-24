Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele edilen Hindistan’da sağlık sistemi çöküyor. Haftalardır oksijen sıkıntısının yaşandığı ülkede hastanelerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Başkent Yeni Delhi'de bulunan Özel Jaipur Golden Hastanesinde tedavi altında olan 20 korona virüs hastasının oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Hastane doktoru DK Baluja, "Hükümetten bize oksijen tahsis edilmişti. Tedarik işlemi dün akşam saat 17.00'de (yerel saatle) gerçekleştirilecekti ancak gece yarısı geldi. O zamana kadar 20 hasta hayatını kaybetti. Tedarik işlemi 7-8 saat gecikti ve dün gece aldığımız miktar, gerekli tedarikin yalnızca yüzde 40'ıydı" ifadelerini kullandı. Hastanede oksijen basıncının bir süre düşük olduğunu belirten doktor, oksijene ihtiyaç duyan hastaların bu durumda "kesiklikle baş edemeyeceğini" vurguladı.

Yeni Delhi'deki Özel Sir Ganga Ram Hastanesinde de dün 25 hasta benzer koşullar altında yaşamını yitirdi.

Hindistan'da vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 346 bin 786 yeni vaka tespit edildiği ve 2 bin 624 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka ve ölüm sayıları ile salgında yeni rekora ulaşıldı. Ülkede art arda 4. günde rekor sayıda vaka kaydedilirken, son 3 günde ise 300 binden fazla vaka tespit edilmiş oldu. Hindistan'da 21 Nisan'da 295 bin 41, 22 Nisan'da 314 bin 835, 23 Nisan'da ise 332 bin 730 pozitif vaka kayda geçmişti. Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının görüldüğü ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan, ölüm sayısında ise 4. sırada.

Ülkenin dört bir yanındaki hastaneler, oksijen tedariki konusunda sıkıntısı yaşarken, hükümete yardım çağrısında bulunuyor. Başkentin önde gelen hastanelerinden biri olan Batra Hastanesinin yönetiminden Dr. Sudhanshu Bankata, Hiny basınına yaptığı açıklamada, "Her hastanede oksijen tükeniyor" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.