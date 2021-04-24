Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 23 bin 392 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 268 bin 645’e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 286 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 81 bin 444'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 882 bin 300 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 304 bin 901 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.08 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 164.4 olarak belirlendi.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 86.12 olarak kaydedildi. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 24 milyon 286 bin 909 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 790 bin 531 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.