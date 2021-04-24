Araştırmaya göre fareler insanlardan virüsü kanalizasyon ve çöp kutularından kapabilir ve virüs aralarında hızla yayılabilir. Araştırmacılar, kemirgenlerden insanlara geçişin ise ancak yakın temasla mümkün olabileceğini ifade ettiler. Raporda, “Genel nüfus göz önüne alındığında virüsün farelerden insanlara geçme ihtimali çok düşüktür. Bu ancak mesleki olarak farelerle içli dışlı olanlar için söz konusudur” denildi. Araştırmacılar, virüsün insanlardan farelere ve farelerden insanlara geçişinin ancak insanlar arasında günlük vaka sayılarının düşmesiyle azalacağını ifade ettiler.
Koronavirüste yeni tehlike: Mutasyonlar sonrası virüs farelere kolayca geçebiliyor
24.04.2021 - 12:42 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de hükumete tavsiyelerde bulunan bilim kurulu SAGE, koronavirüste mutasyon sonucu ortaya çıkan İngiltere ve Güney Afrika varyantlarının insanlardan kolayca farelere geçebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
785258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785258.aspx
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