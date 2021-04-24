Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre fareler insanlardan virüsü kanalizasyon ve çöp kutularından kapabilir ve virüs aralarında hızla yayılabilir. Araştırmacılar, kemirgenlerden insanlara geçişin ise ancak yakın temasla mümkün olabileceğini ifade ettiler. Raporda, “Genel nüfus göz önüne alındığında virüsün farelerden insanlara geçme ihtimali çok düşüktür. Bu ancak mesleki olarak farelerle içli dışlı olanlar için söz konusudur” denildi. Araştırmacılar, virüsün insanlardan farelere ve farelerden insanlara geçişinin ancak insanlar arasında günlük vaka sayılarının düşmesiyle azalacağını ifade ettiler.