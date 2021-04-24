Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Apple cihazları arasında dosya, fotoğraf ve video paylaşımı, AirDrop özelliği sayesinde çok kolay. Bu yüzden kullanıcılar bu özelliği çok kullanıyor. Almanya’daki araştırmacılar, bu özellikte bir güvenlik açığı tespit etti. Açık, Apple’ın 1,5 milyar kullanıcısının, kişisel bilgilerinin çalınması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Darmstadt Teknik Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bilgisayar korsanlarının dosya paylaşırken kullanılan "sadece kişiler" seçeneği üzerinden AirDrop kullanıcılarının telefon numaraları ve email adreslerini ele geçirebildiğini ifade ettiler. "Sadece kişiler" seçeneği aktif edildiğinde, gönderici ve alıcı arasında birbirlerinin temas listesinde olduklarının teyidi için “karşılıklı doğrulama mekanizması” kullanılıyor. İşte kötü niyetli kişiler, açık yüzünden bu mekanizmayı kolayca aşabiliyor. Kişisel bilgilere ulaşmak için Apple cihazına fiziksel olarak yakın olmak yeterli oluyor. Sorun, 2019’da Apple’a bildirildi ama teknoloji devi henüz ne bu problemin varlığını kabul etti ne de halletmek için çalıştığına dair bir açıklama yaptı.