Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Philadelphia’daki saldırıda, siyahi aktivistlerin kurduğu MOVE adlı örgütün üyelerinin bulunduğu ev hedef alınmış, Tree Africa olarak adlandırılan 14 yaşındaki kızla birlikte 5’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kemiklerin derste kullanılmasına tepki gösteren MOVE hareketinden Michael Africa Jr, “Kimse kemikleri kameraya göstererek ders anlatamaz. Biz, ölülerimize bu şekilde davranmayız. Söyleyecek söz bulamıyorum. Annesi halen kızının ölümünü unutamadı” dedi. Kemikler, Pensilvanya Üniversitesi ile Princeton Üniversitesi arasında dolaştırılıyor. MOVE hareketi üyeleri hep Africa soyadını kullanıyor. Tepkilere konu olan ders videosunun 2019’da çekildiği ama yeni yankı bulduğu ifade ediliyor.