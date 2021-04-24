Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim değişikliği artık sadece değişlik olmaktan çıkarak dünyanın geleceği için en büyük tehditlerden biri haline geldi ve son yıllarda 'İklim Krizi' adını aldı. ABD Başkanı Joe Biden’ın ​​​​​​​26 Mart’ta 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi ise 22 ve 23 nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

40 LİDER DÜNYA İÇİN BULUŞTU

Küresel iklim krizinin ele alınacağı, Türkiye, ABD, Rusya ve Çin’in aralarında olduğu 40 dünya liderinin katıldığı Dünya Günü Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde koronavirüs nedeniyle videokonferansla yapıldı. Zirvede iklim krizinin azaltılması için atılması gereken adımlarla ilgili öneriler tartışıldı. Zirve, kasım ayında Glasgow’da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP-26) için başlangıç niteliği taşıyor.

Zirvenin katılımcı ve konuşmacılarından bir tanesi olan ABD'li iş adamı Bill Gates, çok önem verdiği; hem yatırım yaptığı hem de sık sık kamuoyuyla endişelerini paylaştığı iklim kriziyle ilgili kişisel internet sitesinde önemli açıklamalar yaptı.

Bill Gates, bir süre önce Covid-19 salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Covid-19 salgınından kurtulmak, iklim değişikliğine kıyasla çok daha kolay' demişti. Gates, 'İklim değişikliğinde hükümet politikaları olmazsa, inanılmaz bir felaketi önlememiz mümkün değil. Özellikle ekvatora yakın bölgelerde yaşayan yoksullar arasında yetersiz beslenme ve ölümler pandemi dönemindekine göre beş kat daha fazla olacak.' ifadesini kullanmıştı.

BILL GATES'TEN DÜNYAYI KURTARACAK ÜÇ MADDELİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Zirvede konuşan Bill Gates iklim kriziyle ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

"İklim değişimi inanılmaz karmaşık bir konu ve bugünün teknolojilerini kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bunun sebebi şu an kullandığımız fosil yakıtların iklim dostu sıfır karbon örneklerine göre çok ucuz olması. Dünyanın tümünde insanlara sahip oldukları konforlu yaşam tarzının devamı için mutlaka sıfır karbon ürünlerin ulaşılabilir ucuzlukta olması gerekiyor. Ben buna 'Premium Yeşil Sıfır' adı veriyorum.

Bu ürünlerin hepsini bir arada üretmek zor ancak inovasyona temiz bir ekonomiye geçişe yatırım yaparsak bu konuda başarılı olabiliriz. Bunun için üç şeyi gerçekleştirmemiz gerek.

- Birincisi ekonomik kaynaklı karbon emisyonlarını yok etmek için sıra dışı teknolojileri geliştirmek ve uygulamak.

- İkincisi piyasaların bu yenilikçi projeleri fonlamak ve uygulamak konusunda mutlaka baskı yapılmalı. Bunun için de teknolojileri maddi olarak destekleyecek ilginç yollar bulmak ve rekabet ortamını fosil yakıtlarla rekabet edebilecek düzeye getirmek gerekli.

- Üçüncü olaraksa hükümetler ve büyük şirketler bu geçiş sürecinin daha ucuz ve hızlı olabilmesi için yeni politikalar geliştirmeli ve dünya liderleri bu zorlu sürece destek olanlara teşvik edici ödüller vermeli.

Bu üç hedefi gerçekleştirebilmek için uluslararası iş birliğinin önemi tartışılmaz. Bu misyonu üstlenen devletlerin bir araya gelmesi ve varlıklarını daha temiz bir enerji bulmak ve hayata geçirmek için birleştirmesi heyecan verici bir birliktelik örneği olacaktır." (Hürriyet)