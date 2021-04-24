Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD 1 Mayıs'ta başlayacak Afganistan'dan çekilme sürecine yönelik güvenlik önlemlerini artırdı.

Ekipmanların çekilmeye başladığı belirtilirken, CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Nevada Minot Hava Üssü 5'inci Bombardıman Filosundan iki B-52H Stratofortress tipi uçak 23 Nisan'da Katar'ın El Udeyd Hava Üssü'ne ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

Bu uçakların Afganistan'dan çekilme harekatına güvenlik sağlama amacıyla bölgeye konuşlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "Bombardıman uçaklarına 5. Bombardıman Filosundan havacı askerler eşlik edecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin güvenlik ve düzenli bir şekilde icra edilmesini sağlamak için gerekli kuvvet koruma kabiliyetlerini sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin bölgeye bir uçak gemisi de sevk ettiği belirtildi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski Başkan Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve daha sonra 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.