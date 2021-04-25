Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

48 siyasi parti, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına yönelik ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, 1. Dünya Savaşı'nda zorlu mücadele koşulları, iç çatışmalar, kıtlık ve hastalık nedeniyle Ermenilerin hayatını kaybettiği, fakat aynı dönemde daha çok Türk'ün hayatını kaybettiği gerçeğinin kasıtlı olarak görmezden gelindiği belirtildi.

Tarihsel gerçeklerin siyasi amaçlarla çarpıtılmaması gerektiği vurgulanan bildiride, tarihin bu konularda uzman uluslararası enstitülere ve tarihçilere emanet edilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin arşivlerini tarihçilere açmaya hazır olduğunu defalarca ifade ettiği ve gerçeği ortaya çıkarmak için ortak bir komisyon kurulmasını önerdiği hatırlatılan bildiride, Erivan yönetiminin sinsi politikalarının arkasında tazminat alma ve Türkiye topraklarının bir kısmının Ermenistan'a devredilmesi gibi saçma talep ve iddiaların bulunduğu kaydedildi.

Ermenilerin Azerbaycan'da yaptığı katliamların da hatırlatıldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Sözde 'soykırım' iddialarının son zamanlarda dünya gündeminde yer almasının müsebbibi sadece Ermeniler ve Ermeni lobisi değil, aynı zamanda bölgede emperyalist çıkarlar peşinde koşan küresel güçlerdir. Bunların 'soykırım' kavramı yalnızca bir siyasi baskı aracı ve çifte standart politikalarının tezahürüdür. Tarihi hakikat peşinde koşan bu güçler, Ermenilerin Anadolu'da yaptığı acımasız katliamların hesabını sorsalar daha iyi olur.

Azerbaycan siyasi partileri her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır. ABD Başkanının tutumunu şiddetle kınıyoruz."