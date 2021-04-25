Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balkan ülkesi Bosna Hersek'e özgü ramazan pidesi somun, bu ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Başkent Saraybosna ve Mostar'daki fırınlarda pişen somunun kokusu iftar öncesi her yeri sararken, uzun somun kuyrukları da Bosna Hersek'teki ramazan ruhunun olmazsa olmazları arasında sayılıyor.

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı dışında kentin daha modern semtlerinden Otoka'da 9 yıldır "Nafaka" isimli fırını işleten Elvis Trtic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başçarşı dışında başka bir konumda ilk kez somun pişiren fırın olduklarını söyledi.

Somunun diğer hamur işlerinden farklı olduğunu anlatan Trtic, Osmanlı'dan kalma somun tarifinin 500 yıllık olduğunu vurguladı.

Trtic, somunun ilk kez Gazi Hüsrev Bey'in talebi üzerine Somun soyadlı biri tarafından yapıldığını söyleyerek "İşin sırrı hamurun olabildiğince ince olmasında. Öyle gizli bir tarifi yok. İşin sırrı sevgiyle yapılmasında." dedi.

Ramazan ayının vazgeçilmezi somunu sadece Müslümanların almadığını ifade eden Trtic, "Oruç tutanı, tutmayanı, Müslüman olanı, olmayanı herkes bu ramazan geleneğini yaşatıyor. İftarın yaklaştığını nasıl mı anlarsınız? Fırının önündeki kuyruk uzamışsa iftar vakti yakın demektir." diye konuştu.

Trtic, askıda somun geleneğinin de devam ettiğini belirterek bunun sadece ramazan ayında değil askıda ekmek olarak tüm yıl devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mostar'da Fehmi'nin somunları meşhur

Ülkenin güneyindeki Mostar kentinde ise Fehmi'nin somunlarının kokusu yaklaşan iftar vaktinin en lezzetli habercisi.

Kosova'dan Mostar'a göç eden Fehmi Topali, somunlarının kentte oldukça popüler olduğunu ifade ederek "Mostar'da daha önce böyle somun yoktu. Yarım asırdır devam eden bu ramazan geleneği hiç bozulmadan günümüze ulaştı. Bizler de devam ettirebildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Somunun Bosna Hersek'te ramazanlarda özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Topali, somunun ramazan dışında özellikle köfte yapılan restoranlarda kullanıldığını ifade etti.

Topali, insanların yaptığı somunu almak için özellikle Mostar'a geldiğini belirterek "Müslüman olmayan arkadaşlarım var. Ramazanda iftarı somunla yapmanın mutluluğunu onlar da hissediyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının insanlar arasındaki bağları ve sevgiyi güçlendirdiğini anlatan Topali, Mostar'ı sevdiğini ve buradan ayrılmayı düşünmediğini kaydetti.