Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

East Anglia Üniversitesi’nden 22 yaşındaki öğrenci Ivana Murphy, Gloucestershire’da araştırma yaparken yarasalarda koronavirüs buldu. Genç araştırmacı, 53 yarasayı hapsetti ve dışkılarını inceleyerek virüsü tespit etti. Bu, ülkede sarbecovirus görülen ilk vaka. Bu terim, Sars-CoV-2 (Yeni koronavirüs) dahil çok sayıda virüs için kullanılan genel bir ifade. Araştırmacılar, RhGH01 denilen virüsün şimdilik insanlara geçme ihtimalinin olmadığını ifade ettiler. Virüsün mutasyona uğraması halinde ise insanlarda enfeksiyona yol açmasının mümkün olduğu ifade ediliyor. Murphy, araştırmasının yarasalara karşı zulme yol açmamasını ümit ettiğini, bunların doğada kendi hallerindeyken kimseye zarar vermeyeceklerini ifade etti.