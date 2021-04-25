East Anglia Üniversitesi’nden 22 yaşındaki öğrenci Ivana Murphy, Gloucestershire’da araştırma yaparken yarasalarda koronavirüs buldu. Genç araştırmacı, 53 yarasayı hapsetti ve dışkılarını inceleyerek virüsü tespit etti. Bu, ülkede sarbecovirus görülen ilk vaka. Bu terim, Sars-CoV-2 (Yeni koronavirüs) dahil çok sayıda virüs için kullanılan genel bir ifade. Araştırmacılar, RhGH01 denilen virüsün şimdilik insanlara geçme ihtimalinin olmadığını ifade ettiler. Virüsün mutasyona uğraması halinde ise insanlarda enfeksiyona yol açmasının mümkün olduğu ifade ediliyor. Murphy, araştırmasının yarasalara karşı zulme yol açmamasını ümit ettiğini, bunların doğada kendi hallerindeyken kimseye zarar vermeyeceklerini ifade etti.
İngiltere’de yarasalarda koronavirüs tespit edildi
25.04.2021 - 12:33 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de başlayıp tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına yarasaların yol açtığı iddia edilirken İngiltere’den de endişe verici bir haber geldi.
Etiketler : ingilere,yarasa,koronavirüs,
785496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785496.aspx
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