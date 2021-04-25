Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın ülkede sağlık sisteminin çökmesine yol açtı. Salgından en çok etkilenen bölgeler, Yeni Delhi, Mumbai ve Maharashtra eyaleti. Buralarda hasta yoğunluğundan dolayı hastanelerde yer kalmadı, hastalar dışarıda tedavi ediliyor. Hastanelerde oksijen kaynakları tükendiği için de hastalar boğularak ölüyor. Hükumet, acil durum üzerine oksijen tüplerini hastanelere askeri uçaklarla taşıtıyor. Yüksek mahkeme, sevkiyatı engelleyenlere idam cezası verileceğini bildirdi. Cesetlerin yakıldığı krematoryumlar da aşırı talebi karşılamakta yetersiz kaldı. Ölen hastaların bedenleri açık havada kurulan geçici krematoryumlarda yakılıyor.