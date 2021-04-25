Salgın ülkede sağlık sisteminin çökmesine yol açtı. Salgından en çok etkilenen bölgeler, Yeni Delhi, Mumbai ve Maharashtra eyaleti. Buralarda hasta yoğunluğundan dolayı hastanelerde yer kalmadı, hastalar dışarıda tedavi ediliyor. Hastanelerde oksijen kaynakları tükendiği için de hastalar boğularak ölüyor. Hükumet, acil durum üzerine oksijen tüplerini hastanelere askeri uçaklarla taşıtıyor. Yüksek mahkeme, sevkiyatı engelleyenlere idam cezası verileceğini bildirdi. Cesetlerin yakıldığı krematoryumlar da aşırı talebi karşılamakta yetersiz kaldı. Ölen hastaların bedenleri açık havada kurulan geçici krematoryumlarda yakılıyor.
Hindistan’da hastanelerde oksijen bitti, hastalar boğularak ölüyor
25.04.2021 - 13:09 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün yeni bir varyantı Hindistan’ı bütünüyle sarmış durumda. Ülkede çarşamba gününden bu yana bir milyondan fazla kişide koronavirüs görüldü.
Etiketler : hindistan,
785504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785504.aspx
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