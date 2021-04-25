Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te 2 Rus kadın bir binaya girmek için basamakları çıkarken binadaki balkondan kopan parçalardan son anda kurtuldu. Yukarı bakan 2 kadın, kopan parçaları fark ederek saniyelik bir hamleyle bir anda geriye çekildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri sosyal medyada birçok Rus tarafından paylaşıldı. Paylaşım yapanlar, ülkedeki binaların eskidiğine ve bu gibi durumların son zamanlarda arttığına dikkat çekti.
Rus kadınlar çöken balkon parçalarından son anda kurtuldu
25.04.2021 - 13:31 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'da 2 kadın, çöken bir apartmanın balkonundan kopan parçalardan son anda kurtuldu.
Etiketler : Rusya,
785509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785509.aspx
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