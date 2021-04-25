Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali adasının 60 mil açıklarında kaybolan KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına ulaşıldı. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, denizaltındaki 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Tjahjanto basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Güvenilir kanıtlara dayanarak KRI Nanggala 402'nin battığını ve tüm mürettebat üyelerinin hayatını kaybettiğini bildiriyoruz” dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono da denizaltının 3 parçaya ayrıldığını söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, “Bu trajedi, yalnızca 53 mürettebatın ailesini ve donanmayı değil tüm Endonezya halkını sarstı. Endonezya halkı olarak mürettebatın ailesine üzüntümüzü iletiyoruz” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılırken, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.