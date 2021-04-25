Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 465 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 498 bin 44’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 145 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 858’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 978’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 287 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte 24 bin 465 yeni vaka
25.04.2021 - 22:57 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 24 bin 465 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 498 bin 44’e ulaştı.
Etiketler : Fransa,
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