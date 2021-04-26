Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine konuşan Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, söz konusu kararın pazartesiden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Ayyaş, avlanma menzilinin 15 milden 9 mile düşürülme kararının Gazze'de balıkçılar için büyük bir ekonomik zarara neden olduğunu belirterek, alınan kararı kınadı. Cuma gününden bu yana İsrail ile Gazze arasındaki sınır bölgelerinde gerginlik yaşanıyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerin düşürüldüğüne ilişkin birkaç kez açıklama yapmıştı.