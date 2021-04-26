Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.28'de Fiji'nin doğu adalarında 6,1 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi. Merkez üssü Laucala adasının 616 kilometre güneydoğusu olarak belirlenen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.