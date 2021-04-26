Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin, Oscar törenlerinin televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasakladığı için Çinliler, vatandaşlarının bu başarısından haberdar olamadı. Haber, sosyal medya sitelerinden de kaldırıldı. Çin’in bu sansürüne, Zhao’nun 2013 senesinde bir dergiye verdiği mülakatta ülkedeki rejime yönelik eleştirilerinin yol açtığı sanılıyor. Zhao, ülkenin “tamamen yalanlarla dolu” olduğunu söylemiş, açıklama ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı. Nomadland, henüz Çin’de yayımlanmış değil. Ne zaman yayımlanacağı da meçhul.

Pekin’de zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zhao, İngiltere ve ABD’de eğitim gördü.