Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim hala devam ederken, Kremlin Sarayı'ndan yedek askerlerin orduya çağırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yayınlanan kararname ile askerliğe elverişli yedek askerler orduya çağırılarak, "2021 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde ve Federal Güvenlik Hizmeti'nde askeri eğitim görmek için yedek niteliği taşıyan tüm askerliğe uygun Rus vatandaşlarının çağrılması" başlığı altında askere çağırılan kişilerle alakalı niteliklere yer verildi.



Her yıl yapılan bir uygulama

Putin'in imzaladığı kararnameye göre askere çağırılan kişilerin celp dönemleri bugünden başlayarak 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında 135 bin dolayında yedek askerin eğitim almasının planlandığı öğrenildi. Rus yedek askerlerin askeri eğitimler ile olası bir savaş durumuna hazır olması için yapılan uygulamaya göre geçtiğimiz yıl 128 bin kişi, 2019 yılında 132 bin kişi askere çağırılmıştı.