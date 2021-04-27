Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Ukrayna'daki iç çatışmalar konusuna özel ilgi gösterildiğini bildiren Kremlin, Dağlık Karabağ’daki son durum, korona virüs salgını, Rusya-Çekya ilişkileri ve Rus muhalif lider Aleksey Navalny ile ilgili konuların da ele alındığını açıkladı. Görüşmede Putin'in Ukrayna'nın güneydoğusundaki gerilimin tırmanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini aktaran Kremlin, "Putin, Kiev'in temas hattındaki durumu kasıtlı olarak şiddetlendiren ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini görmezden gelen provokatif eylemlerine dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, ikili görüşmede Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalog kurmak ve Donbas'ın özel statüsünü yasallaştırmak gibi daha önce varılan anlaşmaların Kiev yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi. Kremlin, Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Paris'te gerçekleştirdiği son görüşme hakkında Putin'e bilgi verdiğini belirtti.

Dağlık Karabağ’daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, Kremlin durumun sakinliğini koruduğunu, Rusya ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 Dağlık Karabağ açıklamalarının uygulanmasına yönelik sistematik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Görüşmede tarafların AGİT Minsk Grubu da dahil olmak üzere Dağlık Karabağ çözümünün çeşitli yönlerinde koordinasyon sağlamak için hazır olduklarını ifade ettiği bildirildi.

Görüşmede ikilinin Covid-19 ile mücadele çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunduğu da belirtildi.

Putin: "Prag'ın Rusya'ya suçlamaları absürt"

Macron'un ricası üzerine Çekya’nın Rusya'ya yönelik suçlamalarını ve eylemlerini ele alan Putin'in, Rusya'ya yönelik bu davranışları "absürt" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Putin, Navalny konusuna değindi

Kremlin'in açıklamasında, Putin'in görüşmede muhalif Aleksey Navalny konusuna da değindiği ifade edilerek, Navalny'nin son durumu ve konu hakkında detayların ele alındığı belirtildi. Görüşmede, liderlerin uluslararası ve ikili gündemdeki güncel konularda düzenli bir diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi.