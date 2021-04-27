Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdilik sadece dış alanlarda masa hizmeti verilen ülkede, konser ve tiyatro salonları yarı kapasite ile açıldı. Sarı kategorideki bölgelerde yüz yüze eğitim başladı. Ülke geçen yıl yüzde 8,9 küçülmüştü. 60 milyon nüfusa sahip İtalya’da şimdiye kadar nüfusun yüzde 20’den fazlası en az bir doz aşı aldı. Öte yandan gelişmekte olan ülkelerde aşı eksikliği yaşanıyor. Artan vaka sayılarının altında kalan Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler bu durumun en önemli göstergesi... Aşıda geride kalan ülkelerde büyüme hızlarının da son yıllardaki performansa ulaşamayacağı belirtiliyor. Analistler "Aşı, kazananı belirleyecek. ABD, ardından AB'de aşılamalar çok hızlı ilerliyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise sıkıntı var. Aşı, dünya nüfusunun yüzde 11'ini oluşturan 27 ülkeye gitti. Hiç ulaşamayan ülkeler var. Dünyanın bir kısmı salgını atlatırken, bazı ülkelerde hâlâ mücadele devam edecek. Bu da farklı dengesizlikleri beraberinde getirecek" diyor.