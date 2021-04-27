Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’daki görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Michel tekli koltuklarda oturmuş, kendisine tekli koltuk ayrılmayan Von der Leyen, şaşkınlığını sonradan meşhur olan “ehm” nidası ve jestlerle ifade etmişti. Bunun, Türkiye’nin dahli dışında yaşandığı ve iki AB lideri arasında eskiden beri gelen çekişmeden çıktığı anlaşılsa da Komisyon Başkanı, bu durumun kendisinin kadın olmasından kaynaklandığını savundu. AB milletvekillerine konuşan Von der Leyen, “Ben Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanıyım. Komisyon başkanıyım. Türkiye’ye ziyaretimde buna göre muamele görmek isterdim ama olmadı. Üzerimde takım elbise ve kravat olsaydı yine böyle davranılır mıydı? Kendimi bir kadın olarak incinmiş ve yalnız hissettim” dedi. Olayla ilgili olarak Erdoğan ya da Michel’e suçlama yöneltmeyen Von der Leyen, bu tür krizleri daha önce de yaşadığı itirafında bulundu.