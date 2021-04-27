Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Colorado eyaletinde polisin bunama hastalığından muzdarip yaşlı kadına şiddet uygulaması skandalında yeni perde...

Karen Garner (73) adındaki kadının kolunu kıran ve omuzunun çıkmasına yol açan polis memurunun, şimdi de görüntüleri seyrederken güldüğü görüntüler ortaya çıktı. Garner, haziran ayında Loveland şehrindeki Walmart mağazasından 13,38 dolarlık alışveriş yapmış ama unutarak parasını ödememişti. Mağaza görevlileri çıkışta kadını durdurdular ve parası ödenmemiş malları geri aldılar. Kadın, evine doğru giderken yolda polisler tarafından durduruldu ve aşırı şiddete maruz kaldı. Üzeri örtülen skandal, Coloradolu bir avukatın, yaşlı kadın adına mahkemede dava açmasıyla ortaya çıktı. Avukat şimdi de sosyal medyadaki tepkiler üzerine görevden uzaklaştırılan polis memuru Austin Hopp’un yeni görüntülerini gündeme getirdi. Görüntülerde Hoop ve diğer polis memuru Daria Jalali, olayın polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerini seyrederken eğleniyor. Hoop, yaşlı kadının kolu kırılırkenki görüntülerde meslektaşına, “Çıt sesini duyuyor musun?” diye soruyor. Jalali de, “Canlı televizyon yayını gibi. Vücut kameraları görüntülerine bayılıyorum. Tüm gün seyredebilirim” diyor. Üçüncü bir polis memuru da görüntüleri “Çok etkileyici” olarak nitelendiriyor. Schielke, polislerin bu görüntüleri, saatlerce tıbbi müdahalede bulunulmayan yaşlı kadın yanda acılar içinde kıvranırken seyrettiğini söyledi. Avukat, “İğrenç bir durum. Bu videolar görmezden gelinemez. Videoları kamuoyuyla paylaştığım için üzgünüm. Gören herkeste derin üzüntü ve travmaya yol açıyor” diye konuştu. Eyalet savcıları Hopp, Jalali ve amirleri Phil Metzler hakkında ceza soruşturması başlattı.