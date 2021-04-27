Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC’ye konuşan Udwadia, “Virüsün bu varyantı salgında ilk dalgaya göre çok daha bulaşıcı ve çok daha öldürücüdür. Bu, bana ve çoğu doktora göre böyle. Enfeksiyona maruz kalmış genç hastalarım var. Bir gün önce solunum cihazına bağlı 35 yaşlarındaki bir çifti kaybettim” dedi. Pazartesi günü yeni 323.144 Covid vakası görülen ülke, dünyadaki tüm günlük vakaların yüzde 40’ına sahip. Dün ülkede koronavirüsten ölenlere 2.771 kişi daha eklendi. Dünyayı Hindistan’daki duruma kayıtsız olmakla suçlayan Dr. Udwadia, ülkeye aşı gönderilmesi çağrısında bulundu. Bu arada Chennai şehrindeki Madaras Yüksek Mahkemesi hakimleri, gerekli uyarıları yapmayarak kalabalık toplanmalar yapılmasına yol açan mahalli yetkililerin cinayetle suçlanması gerektiğini ifade ettiler.