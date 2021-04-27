Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'daki Erlangen Üniversite Hastanesi Viroloji Enstitüsü'nde araştırmacılar, koronavirüs tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Söz konusu çalışmanın ilk sonuçlarına göre, kırmızı alg türlerinden (Carragelose) elde edilen burun spreylerinin virüse karşı etkili olduğu belirtildi.

Enstitüdeki araştırmacılardan Prof. Dr. Ulrich Schubert, "Carragelose içeren burun spreylerini pandemi ile mücadelede gerçek bir seçenek olarak görüyoruz. Söz konusu burun spreyi, SARS-CoV-2 enfeksiyon riskini yüzde 80 azaltıyor" dedi.

Schubert, laboratuvar testlerinde elde ettikleri sonuçlardan yola çıkarak Arjantin'de korona virüslü kişilerle doğrudan temas kuran yaklaşık 400 katılımcı üzerinde yapılan testlerde 3 hafta boyunca günde 4 kez Carragelose içeren burun spreyi kullanıldığını belirtti.