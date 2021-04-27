Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan illerini ziyaret etti.

Cebrayıl'da yeni sınır karakolunun açılışını yapan Aliyev, burada konuşlanan insansız hava araçları ile zırhlı araçları inceledi.

Aliyev daha sonra Zengilan ilinin Ağalı köyüne giderek burada kurulacak "akıllı köy"ün temelini attı.

Projede yer alan yabancı şirket temsilcileri ile köyden video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren Aliyev, hem bilgi aldı hem de önerilerini belirtti.

Aliyev, "akıllı köy" projesinin yapımında yer alan Türk şirket temsilcisi ile yaptığı görüşmede, "İlk projede bir Türk firmasının yer almasına çok sevindim. Bu da doğaldır. Kardeş Türkiye tüm yeniden imar çalışmalarımızda aktif rol alacak. Artık birkaç Türk firması imar ve altyapı projelerinde yer alıyor. Türk firmasının yeşil enerji alanındaki faaliyetini burada gördüğümüze sevindim." şeklinde konuştu.

Aliyev, daha sonra Zengilan'da yeni havalimanının temelini attı. Burada konuşma yapan Aliyev, havalimanının 3 kilometrelik piste sahip olacağını, kargo uçakları dahil her tür uçağın buraya iniş yapacağını kaydetti.

Coğrafi konumunun Zengilan'ı uluslararası bir nakliye ve lojistik merkezine dönüştürmek için fırsatlar oluşturan söyleyen Aliyev, "Havalimanının burada yapılması tesadüfi değil. Çünkü coğrafi duruma bakarsanız herkes görebiliyor ki Fuzuli, Zengilan ve ardından Laçın'da yapılacak üçüncü uluslararası havalimanı, Karabağ'ın tamamını ve Zengilan dahil doğu Zengezur bölgesini kapsayacak. Buradan demiryolu ve karayolu geçecek ve Nahçıvan'a yol açılacak." diye konuştu.

Aliyev daha sonra Zengilan-Horadiz kara yolunun da temelini attı, işgal döneminde yıkılan Zengilan Camisi'nin duvarına sembolik olarak taş döşedi.