İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 302 bin 734 korona virüs testi yapıldığı ve 10 bin 404 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 981 bin 512’ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 373 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 912’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 688 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 448 bin 149 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 101 kişi azalarak 2 bin 748'e geriledi.
İtalya'da bugüne kadar 18 milyon 253 bin 774 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 361 bin 116 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.