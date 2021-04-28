Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Maide T, Başbakanlık binasının önüne gelerek beraberindeki grupla üzerinde "PKK bir virüstür. Çocuğumu kurtarmak için bana yardım edin" yazılı pankartı ve Nilüfer T’nin fotoğraflarını taşıdı.

Burada açıklama yapan Maide T, çok karışık duygular içinde ve üzgün olduğunu belirterek "Çünkü siyasetçilerin, Alman yetkililerin sessiz ve ilgisiz duruşuna çok üzülüyorum." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Başbakanlığın önünden geçerken bir dakika durup kendisine "ne derdin var" diye sormadığını ifade eden Maide T, "Eylem yapıyorum. Gelen görmezden gelip geçiyor. Ayıptır. İnsanlığa sığmıyor. Yani benim hangi ırktan, hangi milletten, hangi ülkeden, hangi dinden ve dilden olduğumun önemi yok. Ben bir insanım ve burada bir genç kızın hayatı söz konusu. Bir insan bu kadar ilgisiz olamaz. Onlar insanları temsil etmek ve onların haklarını korumak için meclisteler. Benim burada bir tane veya 1000 tane olmamın önemi yok. Ben bir insanım." şeklinde konuştu.

Maide T, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in de kendisini aramamasına sitem etti.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.