Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Tek Yol Essex dizisinin İngiliz yıldızı Elliott Wright'ın İspanya’nın Costa del Sol bölgesindeki restoranı geçtiğimiz gün yanarak kül oldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda yangının sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı. Wright, restoranının kazayla değil kundaklama sonucu yandığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda babasını 66 yaşında Covid’den kaybeden Wright, Instagram’da yanan restoranının görüntüleri eşliğinde yaptığı açıklamada, “Bu muhtemelen hayatımda çektiğim en kötü videolardan biri. Güzel restoranım, her zaman hayalini kurduğum, 6 sene önce inşa ettiğim ve sürekli geliştirmeye çalıştığım restoranım yok oldu gitti. Yıkıldım. Kıskançlıktan mı rekabetten midir bilmiyorum ama bu bir kundaklamadır. Biri geldi ve tüm hayallerimi ortadan kaldırdı” dedi. Aktör, restoranın daha iyisini ve daha büyüğünü yaptıracağını söyledi.