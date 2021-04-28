Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beiliu kentindeki bir anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kimliği belirsiz bir kişinin anaokulundaki 16 çocuğu ve 2 öğretmeni yaraladığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekibi tarafından saldırganın yakalandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.