Çin'in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beiliu kentindeki bir anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kimliği belirsiz bir kişinin anaokulundaki 16 çocuğu ve 2 öğretmeni yaraladığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekibi tarafından saldırganın yakalandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 18 yaralı
28.04.2021 - 13:32 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki bir anaokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,anaokulu,bıçaklı saldırı,
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