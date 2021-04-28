Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, aralarında İsviçre'nin bulunduğu bazı ülkeler aşılanan kişi sayılarının artmasının ardından Covid-19 önlemlerini hafifletiyor. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin yaptığı açıklamada, İsviçre hükümetinin temmuz ayından itibaren 3 bin kişiye, eylül ayından itibaren ise 10 bin kişiye kadar toplu organizasyonlara izin vermeyi planladığını kaydetti. Hükümetin, temmuz ayından itibaren organizasyonlara izin verilmesi halinde katılımcıların Covid-19'u atlatmış veya virüse karşı aşılanmış kişilerle, negatif test sonucu olan vatandaşlara izin verileceğini bildirdi. Parmelin, "Belirli bir iyimserliğe rağmen, dikkatli olmalıyız" dedi.

Yeniden açılış planı değil

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, bunun bir yeniden açılış planı olmadığı, daha çok etkinliklerin mümkün olması durumunda kantonları ve etkinlik organizatörlerini hazırlamak için bir yol haritası olduğu ifade edildi. Büyük etkinliklere izin verilip verilmeyeceğine ilişkin asıl kararın ise haziran ayının ikinci yarısında verileceğini aktaran Hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle planlanan etkinliklerini erkenden iptal eden etkinlik organizatörlerine, 5 milyon İsviçre frangına (5,5 milyon dolar) kadar mali yardım sağlamak için bir plan hazırladıklarını belirtti. Hükümetin 150 milyon franklık bir fonla desteklenen planı ise, yerel kanton hükümetlerini eşit miktarda katkıda bulunmaya çağırıyor.