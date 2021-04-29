Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rümlang bölgesinde yer alan İTT merkez binasında bomba alarmı verildi. Binanın posta kutusunda patlamaya hazır bir bomba bulunmasının ardından güvenlik güçleri, bomba imha ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İTT binasını boşaltan Zürih polisi ise, bölgeyi güvenlik çemberine alarak olay yerine girişleri kapattı.

Öte yandan, bölücü terör örgütü PKK yandaşları son zamanlarda İsviçre'de, Türk işyerlerine ve kuruluşlarına yönelik saldırılar düzenlemiş ve birçok eylemler düzenlemişti. İTT binasında bulunan bombanın ise PKK yandaşları tarafından posta kutusuna yerleştirildiği üzerinde duruluyor.