Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LAZKİYE

İdlib kırsalı Muhambel bölgesi vurulan ilk nokta oldu. Ardından Azez doğusunda Kefer Kaşhir köyünde milli ordu mevzileri Rus füzelerinin hedefi oldu. Doğu aksında Rakka-Ayn İsa kırsalı Muallak ve Saida akşamın saldırılara maruz kalan üçüncü bölgesi oldu. Türkiye gazetesine konuşan Milli Ordu yöneticileri hava hareketliliğinin sürdüğünü söyledi.

Ruslar 2016 yılından bu yana ilk kez Azez'de bir bölgeye hava operasyonu düzenlerken TSK-SMO topçu bataryaları Tel Rıfat ve Munbic hattında PKK mevzilerini vurdu.

Rusya son saldırıyı 14 Mart 202 Halep doğusu Cerablus el-Humran" ve el Bab Tarhin'e düzenlemişti. Muhalif kaynaklar şu ana dek vurulan noktalardan yaralı ve kayıp bilgisinin gelmediğini aktardı.