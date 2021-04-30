Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Jason Kelk (49), ülkenin en uzun süren Covid hastalarından biri olarak gösteriliyor. 31 Mart’ta Leeds’teki St James Hastanesi’ne kaldırılan Kelk, Covid-19 teşhisinden sonra bir seneyi aşkın bir süredir hastaneden çıkamadı. Virüs, hastaneye yattıktan 10 ay sonra yardımla da olsa ilk adımlarını atarak sevince yol açan Kelk’in zamanla midesini harap etti. Mide hareketlerinin azalması veya durmasıyla seyreden sindirim sistemi bozukluğu gastroparesis baş gösteren Kelk her gün kusuyor. Kocasının midesinin yanı sıra böbrekler ve akciğerinin de harap vaziyette olduğunu söyleyen Sue (63), yine de tedaviden ümitli. Sue, “Kocamın taburcu edilip edilmeyeceğini değil ne zaman taburcu edileceğini düşünüyorum” dedi.