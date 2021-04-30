İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 338 bin 771 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 446 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 22 bin 653’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 263 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 120 bin 807’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 621 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 436 bin 270 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 57 kişi azalarak 2 bin 583’e geriledi.
İtalya'da bugüne kadar 19 milyon 606 bin 500 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 833 bin 485 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.