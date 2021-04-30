Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgında 401.417 kişinin öldüğü Brezilya bu konuda dünyada en kötü durumdaki ikinci ülke. Enfeksiyondan en çok ölüm 589.207 ile ABD’de. Brezilya’da Covid-19’dan ölümlerin 400.000 eşiğini geçmesiyle Rio de Janeiro’da Copacabana plajında hükumetin koronavirüsle mücadele politikasına karşı protesto eylemi düzenlendi. “Rio de Paz” isimli sivil toplum kuruluşundaki eylemciler, sembolik ceset torbalarıyla plajda göstermelik bir toplu mezar oluşturdu. Mezar taşına da Brezilya bayrağı dikildi. Yüz maskeleri ve koronavirüse karşı koruyucu kıyafetler içindeki eylemcilerden birinin astronot kıyafeti içinde olduğu dikkat çekti. Eylem, plaj ziyaretçileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Not: Sistemde Brazil diye aratılınca sayısız foto çıkıyor.