Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yardımcısı ve politikalarında etkili bir isim olan Ashena’dan istifa etmesini Ruhani’nin istediği iddia edildi. Kendisi ve hükümetini Zarif’in açıklamalarının dışında tutmaya çalışan İran Cumhurbaşkanı, kaydın sızdırılmasına yardım edenlere karşı adım atma sözü vermişti. Ashena, sızıntının baş şüphelisi olarak görülüyordu. İstifanın ardından Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde başkanlık koltuğu hükümet sözcüsü Ali Rabaie’ye emanet edildi.

ZARİF BASKI ALTINDA

Söz konusu ses kaydında Cevad Zarif’in, geçen yıl ABD saldırısında ölen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile mevcut askeri yapıyı eleştirdiği, ayrıca Rusya’nın Tahran dış politikası üzerindeki etkisine de dikkat çektiği duyuluyor. Pek çok milletvekili ve eski siyasetçinin istifasını istediği Zarif’in cumhurbaşkanı adayı olmasını arzulayan reformcu kanadın işi, bu gelişmeyle daha da zora girmiş durumda.