Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 35 kişinin vefat ettiği, 704 yeni vaka kaydedildiği, 2 bin 507 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 871'e, vaka sayısının 712 bin 77'ye, iyileşenlerin sayısının da 685 bin 10'a yükseldiği kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1048 yeni vaka tespit edildiğini, 964 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 6 bin 968'e, vaka sayısının da 418 bin 411'e yükseldiği, bunlardan 401 bin 544'ünün ise iyileştiği belirtildi.