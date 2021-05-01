Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı. Yeni Delhi'deki İngiliz milletler topluluğu oyunları köyü (Commonwealth Games Village) spor kompleksinin geçici olarak dönüştürüldüğü Kovid-19 bakım merkezindeki sağlık personeli yoğun mesai harcıyor