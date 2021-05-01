Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı. Yeni Delhi'deki İngiliz milletler topluluğu oyunları köyü (Commonwealth Games Village) spor kompleksinin geçici olarak dönüştürüldüğü Kovid-19 bakım merkezindeki sağlık personeli yoğun mesai harcıyor
Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti
01.05.2021 - 19:44 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti.
Etiketler : Hindistan,
787051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/787051.aspx
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