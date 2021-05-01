Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 670 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 642 bin 359’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 192 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 706’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 581’e yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 603 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 22 milyon 272 bin 519 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 15 milyon 772 bin 708’ine tek doz, 6 milyon 499 bin 811’ine ise iki doz aşı yapıldı.