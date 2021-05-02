Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland’da korona virüs salgınında can kaybı sayısında yeni rekor kırıldı. Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısının 245’e yükseldiği belirtildi. Son bir günde bin 940 vakanın bildirildiği ülkede toplam vaka sayısı ise 68 bin 984 oldu.

Tayland, salgının başlangıcında kısmi kapanma ve sıkı sınır kontrolleriyle salgını büyük ölçüde kontrol altına almıştı. Ancak Nisan ayının başında İngiltere mutasyonunun ülkede görülmesinin ardından salgının 3’üncü dalgası başladı.

Aşılama kampanyası kapsamında Sinovac ve AstraZeneca aşılarının öncelikli gruplara uygulandığı 66 milyon nüfuslu Tayland’da şu ana kadar 1 buçuk milyondan fazla kişi aşı oldu. Ülkede toplu aşılama programı ise Haziran ayında başlayacak. Tayland hükümeti, salgına karşı yetişkinlerin yüzde 70’ini aşılamayı planlıyor.