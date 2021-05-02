Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaneler artan talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Noida şehrinde de Covid hastası olduğu sanılan Jagriti Gupta isimli 35 yaşındaki kadın, yakınları tarafından devlete ait GIMS hastanesine getirildi. İki çocuk annesi kadın, hastanenin otoparkındaki arabada saatlerce bir yatak bekledi. Bu sırada fenalaşan Gupta, boğularak can verdi. Bir görgü şahidi, olayı NDTV televizyonuna şu sözlerle anlattı: “Yakınları üç saat yardım için yalvardı ama hastane görevlileri yakarışlarına kulak asmadı. 15.30 sıralarında yere yığıldı. Yakınları, hastanın nefes almadığını belirterek resepsiyona koştu. Gelen sağlık görevlileri kadının öldüğünü belirledi.” Hindistan’da şimdiye kadar salgında 212.000 kişi öldü. Koronavirüsün en bulaşıcı ve en öldürücü türünün görüldüğü Hindistan, Meksika, Brezilya ve ABD’den sonra Covid-19’dan en çok ölümün yaşandığı ülke durumunda.