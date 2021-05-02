Hastaneler artan talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Noida şehrinde de Covid hastası olduğu sanılan Jagriti Gupta isimli 35 yaşındaki kadın, yakınları tarafından devlete ait GIMS hastanesine getirildi. İki çocuk annesi kadın, hastanenin otoparkındaki arabada saatlerce bir yatak bekledi. Bu sırada fenalaşan Gupta, boğularak can verdi. Bir görgü şahidi, olayı NDTV televizyonuna şu sözlerle anlattı: “Yakınları üç saat yardım için yalvardı ama hastane görevlileri yakarışlarına kulak asmadı. 15.30 sıralarında yere yığıldı. Yakınları, hastanın nefes almadığını belirterek resepsiyona koştu. Gelen sağlık görevlileri kadının öldüğünü belirledi.” Hindistan’da şimdiye kadar salgında 212.000 kişi öldü. Koronavirüsün en bulaşıcı ve en öldürücü türünün görüldüğü Hindistan, Meksika, Brezilya ve ABD’den sonra Covid-19’dan en çok ölümün yaşandığı ülke durumunda.
Hindistan’da Covid’li kadın hastaneye kabul edilmeyi beklerken otoparkta boğularak öldü
02.05.2021 - 12:19 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günlük yeni koronavirüs vaka sayısının 400.000’i geçtiği ve her gün salgında 3.500 civarında can kaybının yaşandığı Hindistan’da sağlık sistemi çökmüş durumda.
Etiketler : hindistan,
787187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/787187.aspx
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