Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Afrika ile ilişkilerine hız kazandıran Türkiye'nin 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı, 2019 sonu itibarıyla 42'ye yükseldi. İtalyan haber sitesi Inside Over da Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dair bir haber yayımladı. Türkiye Afrika Boynuzu'nu İtalya'dan nasıl devraldı?" başlıklı haberde pek çok ayrıntıya dikkat çekildi. Ankara'nın, Afrika kıtasındaki konumuna değinilen yazıda "Osmanlılar, Akdeniz'i çevreleyen Arap limanlarından Sahel'e ve Afrika Boynuzu'ndan Ümit Burnu'na kadar inşa ettikleri kara kıtaya, Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yine girdi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin 2011 yılından günümüze kadar kıtada yoğun bir yatırım gerçekleştirildiğine dikkat çekilen yazıda sadece on yılda bir yüzyılı aşkın İtalya üstünlüğünü aşındırdığı vurgulandı.

Ankara'nın dış politikası vesilesiyle Türkiye'nin Fransa'nın Sahra altı Afrika'daki eski kolonileri üzerindeki etki alanını tanımlayan bölgeye eriştiğinin de aktarıldığı yazıda Somali konusuna da vurgu yapıldı. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Havalimanı işletmeciliğinin Türk şirketlerde olduğunun altı çizilirken Somali'deki üssün Ankara'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssü özelliğini taşıdığına dikkat çekildi.