Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’de Utah eyaletindeki Salt Lake City’nden Hawaii’deki Honolulu’ya gitmek üzere uçağa binen Lavinia Mounga, uçakta sancılanmaya başladı. Anons yapılmasıyla yolcular arasındaki üç hemşire ve iki doktor ile birlikte kabin görevlilerinin seferber olmasıyla kadının erkek bir çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra Raymond ismi verilen bebeğin 26 haftalık iken doğduğu tahmin ediliyor. Mounga’nın, uçağa binerken hamile olduğundan habersiz olduğu açıklandı. İnanılmaz hikaye, Julia Hansen adındaki yolcunun TikTok’ta “Az önce bu uçakta bir bebek dünyaya geldi” videosuyla duyuldu ve sosyal medyada hızla yayıldı. Video görevliler ve yolcuların kadını tebrik etmesiyle sona erdi. Anne ve bebek, uçağın Honolulu’ya inmesiyle hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlığının iyi olduğu açıklandı.