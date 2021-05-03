Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Amerikalı şarkıcı Janet Jackson, İngiltere’nin başkenti Londra’da Sloane caddesinde kulağında cep telefonu olduğu halde araba kullanırken kameralara yakalandı. İngiltere’de telefonla konuşurken araç kullanılmasında sürücülere 6 ceza puanı ile 200 sterlin (23.000 TL) para cezası veriliyor. Jackson’ın yasağı ihlal etmesi tepkiyle karşılandı. Trafik güvenliği konularında faaliyet gösteren IAM RoadSmart kurumunun yöneticilerinden Neil Greig, “Böylesine ünlü birinin kanunları aleni bir şekilde çiğnediğini ve hem kendisinin hem de yoldakilerin hayatını tehlikeye attığını görmek gerçekten şoke edici” dedi. Ünlü şarkıcı, 2019’dan bu yana Londra’da yaşıyor. Şarkıcının temsilcisi, konu hakkında açıklama yapmadı.