İktidardaki Komünist Parti ile irtibatlı bir hesaptan, Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da "Çin'de yakılan ateş ve Hindistan'da yakılan ateş” ibaresiyle yan yana iki fotoğraf paylaşıldı. Hindistan’daki fotoğrafta Covid-19’dan ölenlerin cesetlerinin yakılması, Çin'de de uzaya fırlatılan bir roketin fotoğrafı yer alıyordu. Çinli kullanıcılar, Hindistan'ın acılarıyla alay edildiğini gerekçe göstererek "münasebetsiz" paylaşıma tepki gösterdi. Cumartesi akşamüstü yapılan bu paylaşım tepkilerin ardından silindi.
Çin, salgınla boğuşan Hindistan’la alay etti
03.05.2021 - 12:36 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son zamanlarda günlük 400.000 civarında yeni koronavirüs vakası ve 3.500’ün üzerinde de enfeksiyondan ölüm yaşanan Hindistan’da, Çin’den gelen bir paylaşım büyük tepki çekti.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Çin,Hindistan,
787402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/787402.aspx
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