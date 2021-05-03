Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İktidardaki Komünist Parti ile irtibatlı bir hesaptan, Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da "Çin'de yakılan ateş ve Hindistan'da yakılan ateş” ibaresiyle yan yana iki fotoğraf paylaşıldı. Hindistan’daki fotoğrafta Covid-19’dan ölenlerin cesetlerinin yakılması, Çin'de de uzaya fırlatılan bir roketin fotoğrafı yer alıyordu. Çinli kullanıcılar, Hindistan'ın acılarıyla alay edildiğini gerekçe göstererek "münasebetsiz" paylaşıma tepki gösterdi. Cumartesi akşamüstü yapılan bu paylaşım tepkilerin ardından silindi.