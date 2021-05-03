Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunday Times gazetesindeki habere göre Çin ve Hong Kong’daki yatırımcıların Thames Water, Heathrow Havaalanı ve UK Power Networks gibi hayati ehemmiyetteki altyapı kuruluşlarında önemli hisseleri var. Gazete, borsada önde gelen 100 şirkette de 57 milyar sterlinlik yatırım yapıldığını, Thetford Grammar School ve Bournemouth Collegiate College gibi prestijli çoğu okulların mülkiyetinin Çinlilere geçtiğini bildirdi. Yatırımlar 2019 senesinden sonra hızlanmış. Satın almaların en az 44 milyar sterlini Çin devlet kurumlarından. Çinlilerin ülkedeki toplam yatırımlarının en az 134 milyar sterlin (1,5 trilyon TL) olduğu açıklandı. Takibin zor olduğunu belirten gazete gerçek rakamın bundan çok daha fazla olabileceğini bildirdi. Eski Muhafazakar Parti lideri Sir Iain Duncan Smith, ülkede son birkaç hükümeti bu konuda uyumakla suçladı. Smith, “Bu deliller, şirketlerimizin kontrolünün ne kadar tehlikeli bir şekilde Çin kontrolüne doğru yelken açtığını gösteriyor” dedi.