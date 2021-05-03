Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimliği belirsiz saldırganlar, yuvanın bulunduğu platformu elektrikli testereyle kesti, yuva suya düştü. “Korkunç yaban hayatı suçu” büyük tepkiyle karşılandı. Tabiat gözlemcisi ve televizyon sunucusu Iolo Williams, “İnanılmaz! Bu olayın arkasındaki moronlarla ilgili bilgisi olanlar polise başvursun. Bu menfur olay cezasız kalmamalı” dedi.

Bir çevre kuruluşu da saldırganların yakalanmasına yol açan bilgi vereceklere 2.000 sterlin (23.000 TL) para ödülü vereceğini duyurdu. Galler polisi tüm gücüyle saldırgan ya da saldırganları yakalamaya çalışıyor.