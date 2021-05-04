Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 7 bin 534 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 433 bin 516’ya ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 83 bin 591'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 61 bin 500 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 288 bin 425 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 141.4 olarak belirlendi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 4 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 921 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.11 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 30 milyon 147 bin 919 kişi aşının ilk dozunu alırken, 6 milyon 655 bin 866 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.