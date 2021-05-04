Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bill-Melinda Gates çiftinin boşanmasının, Amazon kurucusu Jeff Bezos’un 2019’da karısı MacKenzie’yle boşanmasından sonraki en büyük servet paylaşımına yol açması bekleniyor. Bezos boşandığında Amazon’da o zamanlar 144 milyar dolar olan hisselerin yüzde 75’ini almış, MacKenzie de 35,8 milyar dolar elde etmişti. Bill Gates; Bezos, Elon Musk ve Fransız iş adamı Bernard Arnault’tan sonra dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Evlilik öncesi anlaşmaları olmayan çiftin, uzun süredir mal paylaşımını büyük ölçüde tamamladıkları düşünülüyor. Servetin büyüklüğü göz önüne alınınca yine de ortada yapılacak çok iş var.

GATES İMPARATORLUĞU

Servetleriyle büyük bir imparatorluk kuran çiftin ABD’de beş eyalette malikaneleri, 2 milyon dolarlık Porsche dahil çok sayıda lüks arabaları, özel uçakları ve içinde Leonardo Da Vinci’nin yazı ve çizimlerinin olduğu 30 milyon dolar değerindeki kitabın da bulunduğu paha biçilmez sanat koleksiyonu var. Bill Gates, son senelerde tarım arazisi almaya hız vermişti. Microsoft kurucusu, ABD’nin 18 eyaletinde satın aldığı 242.000 dönümlük tarım arazisiyle ülkenin en büyük “toprak ağalarından” biri haline gelmiş durumda.

ÇOCUKLARA DENİZDEN DAMLA

Gates çiftinin Jennifer (25), Phoebe (18) ve Rory (21) isimlerinde üç çocukları var. Çift, daha önce, ölmeden servetlerinin büyük bölümünü dağıtacaklarını, çocuklarının her birine de 10’ar milyon dolar bırakacaklarını açıklamışlardı. Bu durumda 130 milyar dolarlık servet tamamen iki kişi arasında paylaşılacak.