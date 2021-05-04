Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Cats Protection adındaki kedilere yardım kuruluşunun evcil hayvan besleyenlere ders olması için hayvanın fotoğraflarını yayımlamasıyla ortaya çıktı. Kuruluş, yaz yaklaşırken kedilerin güneşte kalıp yanmamaları konusunda sahiplerine uyarıda bulundu. Cats Protection’dan Sarah Elliott, “Kediler sıcağı severler ama güneşte yanmaları insanlar gibi onlar için de tehlikelidir. Özellikle açık renkli kediler risk altındadır. Hasarın ortaya çıkması yıllar alabilir” dedi. Elliott, kedilerin güneş tepedeyken dışarıda tutulmamalarını ve onlara uygun güneş kremleri sürülmesini tavsiye etti. Smurf adı verilen kediyi sahiplenen Kate Large da, “Kedi Lizbon ya da Madrid’de değildi. Kuzey İrlanda gibi çok da güneşli olmayan bir yerdeydi. Bu kadar güneş bile tahribat bırakmaya yetti” diye konuştu.